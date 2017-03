"Lo scherzo perfetto" nonno e nipote alle prese con gli acquisti online

Domenico Papeo è un ragazzo di Bari protagonista insieme al nonno de "Lo scherzo perfetto". Il giovane dà lezioni di acquisti online al nonno e gli fa credere che gli ordini in Rete sono davvero immediati. Così celeri che la pala, il rastrello, la zappa, il gilet e del terriccio da loro ordinati arrivano subito da un finto corriere. L'ultimo acquisto, però, un trattore giocattolo manda in bestia il povero uomo. Ecco come va a finire questo scherzo tutto da ridere.