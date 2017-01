"Live a Casa Tua", il regalo di Natale è Mika

Mika è il protagonista della puntata speciale di " TIMmusic-Live a casa tua ", in onda su Italia1 il 23 dicembre alle 23.35. L'artista coronerà il sogno di un suo fan, suonando nel salotto di casa. Solo tre saranno i finalisti candidati al concorso che parteciperanno al programma, dopo aver inviato a Mika il loro video per convincere il cantautore a esibirsi a domicilio.

Il programma è andato in onda su Italia1 il sabato mattina, dal 3 ottobre per nove settimane, portando nelle case dei fan Lorenzo Fragola, Annalisa, Baby K, Clementino, The Vamps, Rocco Hunt, Francesca Michielin, Benji&Fede e Michele Bravi.