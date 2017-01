"Live a casa tua", i fan invitano i loro idoli: si parte con Lorenzo Fragola

Da sabato 3 ottobre, alle ore 11.50 su Italia 1, va in onda "Live a casa tua", il programma targato TIMmusic che porta gli artisti a casa dei fan. La prima puntata avrà come protagonista Lorenzo Fragola. Il programma andrà in onda su Italia 1 per otto settimane, avendo ogni volta per protagonista un personaggio del panorama musicale e tre fan che proveranno a convincerlo a scegliere la loro casa per un live.