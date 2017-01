"Link. Idee per la televisione" esplora la tv del "factual"

Il genere "factual", detto anche "unscripted" è la rappresentazione della realtà umana così com'è, senza sceneggiatura e attori. Un tipo di tv da tempo presente in modo massiccio nel mondo anglosassone e che sta prendendo sempre più spazio anche in Italia. Il "factual" indaga spicchi insoliti della realtà con protagonisti che vivono particolari condizioni private, fino ad arrivare a disturbi di salute o comportamenti compulsivi. La tv accende un faro sulla vita quotidiana di persone sconosciute, riprese senza filtri non in studi televisivi o in set costruiti, ma direttamente nei luoghi reali in cui vivono.



I professionisti che hanno collaborato al 19mo numero di "Link-Idee per la televisione" sono: Peppi Nocera, Jim Allen, Sarah Thornton, Simona Ercolani, Chiara Salvo, Sergio Del Prete, Eugenio Bonacci, Violetta Bellocchio, Nico Morabito, Arnaldo Greco, Cristiano de Majo, Tim Small, Luca Barra e Peppino Ortoleva. Edita dal Gruppo Mediaset, diretta da Fabio Guarnaccia, è in libreria (15 euro) e online (edizioni per Kindle, tablet iOS e Android) dal 12 novembre. www.link.mediaset.it