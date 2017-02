"Liberi Sognatori", iniziano le riprese dei quattro film tv

Al via i set di "Liberi Sognatori. Le idee non si spezzano mai", prodotti da Taodue per Mediaset. I quattro film tv sono dedicati agli eroi civili Mario Francese, Libero Grassi, Renata Fonte ed Emanuela Loi, persone che hanno pagato con la morte l’impegno quotidiano a difesa della giustizia e contro le mafie. Protagonisti dei film tv sono Claudio Gioè (Mario Francese), Giorgio Tirabassi (Libero Grassi), Cristiana Capotondi (Renata Fonte) e Greta Scarano (Emanuela Loi).