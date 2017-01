"Lethal Weapon", arriva su Italia 1 la serie dalla saga cinematografica

Ventinove anni dopo il primo film della saga, "Lethal Weapon" diventa una serie tv. Era il 1987 quando un giovanissimo Mel Gibson vestiva per la prima volta i panni del poliziotto Martin Riggs. La serie tv americana verrà trasmessa su Italia1 in prima tv dal 5 dicembre in prima serata. Il giovane attore Clayne Crawford prende il posto di Gibson, e al suo fianco Damon Wayans interpreta il poliziotto prudente Roger Murtaugh.

Nel cast anche la star di "Fast and Furious", Jordana Brewster nel ruolo di Maureen "Mo" Cahill, negoziatrice e terapista del dipartimento di polizia di Los Angeles. Azione, dramma, amicizia e humour sono solo alcuni degli ingredienti della sceneggiatura firmata, tra gli altri, dall'ideatore Matt Miller, già produttore esecutivo di "Chuck" e "Forever".



In patria, i primi episodi della serie hanno ottenuto ottimi risultati d'ascolto (una media di oltre 7 milioni di telespettatori) tanto che la rete americana che trasmette la serie prodotta da Warner Bros ha ordinato la realizzazione di 5 puntate in più.



La storia resta fedele all'originale: Martin Riggs è un poliziotto tutto azione e un po' matto, che perde per un incidente la moglie incinta. Per questo si trasferisce a Los Angeles dove sarà affiancato al veterano Roger Murtaugh con 22 anni di servizio alle spalle e un intervento al cuore recentemente effettuato, una moglie e tre figli di cui una nata da poco.