"Let's Go Now!", in viaggio tra food, musica, lifestyle e arte

Si parte a bordo della nuova Seat Ibiza, in una stilosa nuance rosa metallizzata. A bordo troveremo, in ogni episodio, tre diversi ragazzi italiani che si sono trasferiti nella città catalana per cambiare e abbracciare nuove opportunità. I passeggeri, esperti conoscitori dei segreti della metropoli, consiglieranno mete originali e al di fuori del solito circuito turistico.



Il programma si rivolge agli spiriti in movimento; persone consapevoli che nella vita c’è tanta strada da percorrere e che amano esplorarla, provare cose nuove, fare errori e riprovare; persone che vogliono imparare dalle esperienze per diventare migliori e che amano fare le cose a modo loro.



Non solo tv: il progetto si sviluppa anche online attraverso la veicolazione di contenuti nativamente crossmediali che partono dal format televisivo e vengono approfonditi nelle testate più in linea con ogni puntata: Giallo Zafferano per il Food, Icon Design (sito e magazine) per l’arte, Grazia (sito e magazine) per il Lifestyle e Radio 105 insieme a Rockol per la Musica.



Il programma, realizzato in collaborazione con PHD Italia, la Direzione Intrattenimento di RTI, Publitalia Branded Entertainment, Mediamond e la casa di produzione Zerostories, sarà replicato su Italia2 il lunedì e su La5 il sabato pomeriggio, e tutti i contenuti saranno fruibili all’interno di una scheda dedicata al programma su Mediaset on Demand, il servizio video di Mediaset che permette di rivedere gratuitamente le puntate e le clip di tutti i programmi a partire dal giorno successivo alla messa in onda. In contemporanea con il programma saranno pubblicati dei contenuti dedicati ed il backstage sui profili social delle testate coinvolte e di ogni influencer protagonista.



Anche Radio 105 svolge un ruolo centrale a supporto di Let’s go Now! Ogni influencer, infatti, grazie a pillole da 90 secondi racconterà la propria esperienza a Barcellona.