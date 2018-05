"Le verità nascoste", l'attesa serie tv arriva in prima serata su Canale 5

In contemporanea con la messa in onda spagnola (su Telecinco), la serie "Le verità nascoste" arriva anche in Italia, trasmessa in prima serata su Canale 5, a partire da venerdì 25 maggio. Per cinque puntate la fiction, realizzata dalla casa di produzione spagnola "Plano a Plano" per Mediaset, promette di offrire suspense e colpi di scena fino all'ultimo episodio.