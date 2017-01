"Le tre rose di Eva", tra Rocco Giusti e Miss Brianza sboccia la passione

Fino a poco tempo fa si professava single, ma la primavera ha portato una nuova passione nella vita di Rocco Giusti . Novella 2000 ha infatti pizzicato il sex symbol de "Le tre rose di Eva" tra le braccia dell'ex reginetta di bellezza della Brianza, la 22enne Denise Serasi . L'attore la copre di baci appassionati e carezze, perché anche fuori dal set sa come coccolare e far cadere ai suoi piedi le donne.

Nella fiction interpreta Matteo Monforte, un uomo con il cuore bilico tra due donne. Da una parte non riesce a dimenticare la sua ex Laura (Elisabetta Pellini), ma dall'altra è sempre più intrigato da Sara (Martina Pinto). Nella vita reale, però, Rocco non ha dubbi: tutte le attenzioni sono per la sua Denise.