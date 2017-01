12 novembre 2014 "Le tre rose di Eva", prime foto dal set La fiction di Canale 5 con Anna Safroncik e Roberto Farnesi torna in primavera, anteprima su "Tv Sorrisi e Canzoni" e Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:37 - Aurora e Alessandro Monforte torneranno insieme? Le riprese della terza stagione de "Le tre rose di Eva" sono cominciate ad agosto e finiranno a gennaio. La fiction di Canale 5 tornerà in primavera, intanto su "Tv Sorrisi e Canzoni" e Facebook ecco le prime foto dal set in cui appaiono Anna Safroncik e Roberto Farnesi con il picoclo Andrea Pittorino che sarà il problematico Davide e Giulia Baccini nei panni della figlia Eva.

Sono tanti i volti nuovi che vedremo nella prossima serie. A cominciare da Sara Zanier che sarà Isabella, una bella skipper, e Martina Pinto che invece interpreterà Sara. E ancora Alessandro Tersigni, che dopo il "Grande Fratello" nel 207 e una parte nei "Cesaroni" entra nel cast per vestire i panni di Massimo, nipote di Ruggero Camerana (Luca Ward) con Giuseppe Russo (Lorenzo).



Mentre Franco Castellano sarà il Vescovo Carini. Ed è confermato tutto il cast della seconda serie. Le nuove puntate si annunciano ricchi di colpi di scena, mistero e amori. Ma per sapere come andrà a finire bisognerà aspettare questa primavera.