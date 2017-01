31 marzo 2015 "Le tre rose di Eva", Euridice Axen e Giorgia Wurth amiche-nemiche a confronto Le attrici nei panni di Veronica e Tessa nella fiction di Canale 5 raccontano a "Tv Sorrisi e Canzoni" i loro personaggi e confessano di frequentarsi fuori dal set Tweet google 0 Invia ad un amico

11:35 - Nella fiction "Le tre rose di Eva", in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5, Veronica (Euridice Axen) e Tessa (Giorgia Wurth) non si amano, ma nella vita le due attrici - come confessano a "Tv Sorrisi e Canzoni" - assicurano che si frequentano anche fuori dal set: "Ho voluto Euridice come protagonista del trailer video del mio secondo libro", racconta Giorgia.

"Veronica dopo la morte del fratello e il carcere si è redenta - racconta Axen - si è fata suora, ma la sua conversione attraverserà diverse fasi. Anche perché la natura delle persone non si cambia... il mio personaggio mi fa tenerezza, perché non riesce a trovare qualcuno che la mai davvero". Euridice ammette che sul set la rivalità tra colleghi c'è, ma sottolinea anche di aver legato con Franco Castellano e Anna Safroncik, e di frequentare Giorgia Wurth.



E la collega, che nella fiction veste i panni di Tessa, ricambia e racconta al settimanale anche un progetto che le accomuna: "Siamo molto amiche con Euridice, tant'è che l'ho voluta come protagonista del 'trailer' video del mio secondo libro 'L'accarezzatrice', un romanzo che parla di assistenza sessuale ai disabili".