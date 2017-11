"Le tre rose di Eva 4", nuovi intrighi a Villalba con il ritorno di Anna Safroncik

Ritorna in prima serata su Canale 5 " Le tre rose di Eva ", con la quarta stagione, in onda domenica 5 novembre e, a seguire, da giovedì 9 novembre, per un totale di 10 puntate. Al centro delle vicende ci sarà che vede il grande ritorno di Aurora (interpretata da Anna Safroncik ), creduta morta da tutti dopo che era stata colpita da un proiettile. E invece, due anni dopo, Aurora è pronta a tornare a Villalba...

Sono passati due anni da quando Aurora (Anna Safroncik) è stata uccisa, colpita da un proiettile. Il suo amato Alessandro (Roberto Farnesi) e le sue sorelle Tessa (Giorgia Wurth) e Marzia (Karin Proia), hanno sofferto a lungo, ma oggi, anche se il ricordo di Aurora resta forte, guardano avanti per ricominciare a vivere. Nessuno può immaginare però che Aurora sia viva, il proiettile non l’ha uccisa.



Nel cast ritroviamo anche Euridice Axen, nei panni di Veronica Torre, oggi socia e compagna di Edoardo Monforte (Luca Capuano), il quale ha abbandonato l’attività nelle vigne per candidarsi a sindaco di Villalba, stringendo alleanze con gli Astori. E ancora Licia Nunez, nei panni di Elena Monforte e Giulio Pampiglione nel ruolo di Antonio Mancini. Tra le new entry, anche Antonietta Bello nel ruolo di Lucia, una ragazza misteriosa che sembra essere in possesso di informazioni cruciali per Aurora, Tessa e Marzia.