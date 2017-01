"Le ricette di Sonia" al via: la regina delle food blogger sbarca su Retequattro

Arriva su Retequattro "Le ricette di Sonia", la rubrica dedicata alle eccellenze culinarie e culturali d’Italia, in onda dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 10.50. Al timone dei 10 appuntamenti c'è Sonia Peronaci, cuoca e scrittrice regina del web con il video-blog di ricette fondato nel 2009 e diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cucina e non solo.