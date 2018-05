"Le Iene", ultima puntata tra inchieste e scherzi

Grandi inchieste, tanti scherzi e soprattutto molta ironia. Per "Le Iene Show" è arrivato il momento del gran finale. Mercoledì 23 maggio, in prima serata su Italia 1, va infatti in onda l'ultimo appuntamento stagionale. Come sempre ritroveremo Ilary Blasi e Teo Mammucari supportati dalla Gialappa's Band. Non mancheranno le sorprese.