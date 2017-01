23 gennaio 2016 "Le Iene" torna e raddoppia, con due prime serate e nuovi conduttori Nel programma di Italia 1 qualche ritorno e tre new entry: al fianco di Geppi Cucciari, Volo e Leone la domenica, Pif e Toffa il martedì Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:01 - Una nuova squadra di conduttori e due appuntamenti in prima serata: la nuova edizione de Le Iene, il programma cult di Italia 1, parte domenica 24 gennaio con un format che si rinnova senza tradire le origini. "Ci manca solo Checco Zalone e abbiamo messo insieme i migliori 40enni che ci sono sul mercato", commenta il "papà" dello show Davide Parenti. Al timone del programma arrivano Miriam Leone, Geppi Cucciari, Pif, Fabio Volo e Nadia Toffa.

Per gli ultimi due si tratta a dire il vero di un ritorno: la Toffa debutta in conduzione, anche se promette che non abbandonerà il ruolo di inviata d'assalto ("E mi preparerò bene, sono una secchiona ma di quelle che in classe facevano casino"), Volo aveva già vestito i panni del presentatore dello show dal 1998 al 2001: "Torno con piacere - dice - perché sono un nostalgico. Ho trovato persone un po' invecchiate, ma sempre con grande energia, capaci di fare un programma che con micro-cambiamenti si è evoluto, adattandosi al suo pubblico".



Ora il poliedrico scrittore e presentatore bergamasco farà parte insieme a Miriam Leone del team della domenica, mentre Pif e Nadia Toffa si occuperanno della serata del martedì, quando cambierà anche la scenografia, con bancone e schermo luminoso al posto delle classiche quinte bianche. La comica sarda Cucciari farà da perno fra i due gruppi ("Ma devono esserci stati dei malintesi fisici, intellettuali e antropologici per avermi dato questo ruolo", scherza lei).



"Avevamo una fabbrica così ricca di contenuti che ha potuto permettersi di 'strabordare'", dice la direttrice di rete Laura Casarotto. E dunque, ormai più che maggiorenne (ha debuttato nel settembre del 1997), Le Iene show fa il salto e raddoppia, con due puntate settimanali da due ore ciascuna in onda per 14 settimane e l'obiettivo di allargare e consolidare il target dei telespettatori. A parte balletti e stacchetti, "caduti un po' in disgrazia", spiega Parenti, torneranno come nelle passate edizioni gli approfondimenti su temi scottanti di attualità, dalla mafia all'inquinamento ambientale.



Qualche anticipazione, almeno sul fronte dell'intrattenimento più "leggero"? "Abbiamo fatto fare pace a Sarri e Mancini, lo vedrete già domenica. E poi abbiamo infiltrato un nostro inviato dentro The Lady, la webserie di Lory Del Santo, per mostrare cosa succede sul set - dice ancora Parenti -. Ci sarà anche un concorso per gli uomini più brutti d'Italia, che si sfideranno in diretta e saranno votati su social network. Ce ne sono due molto famosi, più o meno 50enni. Non vi dico di più, provate a indovinare voi".