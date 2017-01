"Le Iene Show" ripartono con Ilary Blasi, Frank Matano e Giampalo Morelli

" Le Iene Show " torna dal 2 ottobre in prima serata su Italia 1 con trio inedito: ad affiancare Ilary Blasi alla conduzione si aggiungono infatti Frank Matano e Giampaolo Morelli . Due appuntamenti settimanali in prima serata la domenica e il martedì. Il 4 ottobre al timone della trasmissione ci saranno gli inviati Nadia Toffa , Andrea Agresti , Paolo Calabresi , Giulio Golia e Matteo Viviani .

Tra i servizi della puntata di stasera: dopo l'exploit di Mario Balotelli con la maglia del Nizza, 5 goal in 3 partite, le Iene Stefano Corti ed Alessandro Onnis raggiungono il bomber per aiutarlo nel suo inserimento in terra d’oltralpe e gli consegnano "Il francese per Balotelli": un pratico prontuario italiano-francese di sole quattro frasi per affrontare momenti diversi delle sue giornate transalpine.

Nina Palmieri si occupa invece del dibattito sul burkini, esploso la scorsa estate in seguito all'ordinanza emessa da una trentina di comuni francesi contro l’utilizzo in spiaggia del costume da bagno integrale da parte di alcune donne islamiche.

Eleonora Brigliadori, nota attrice e soubrette degli anni 80, si è fatta invece testimone del cosiddetto metodo Hamer, che professa l’utilizzo di vie alternative per il trattamento dei tumori. Nadia Toffa incontra alcune donne guarite grazie a cure chemioterapiche, che si schierano contro le dichiarazioni della Brigliadori e poi raggiunge Eleonora, ma l'arrivo delle telecamere delle Iene, non viene affatto accolto bene dalla donna.