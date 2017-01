"Le Iene show", Ilary Blasi e Teo Mammucari sono pronti a graffiare

Ci risiamo. Su Italia 1 tornano "Le Iene show". Al timone del programma di Davide Parenti c'è sempre la coppia formata da Ilary Blasi e Teo Mammucari. Si comincia domenica 27 settembre alle 21.10 e da venerdì 2 ottobre in seconda serata. Non mancheranno i servizi di cronaca e attualità, le inchieste e le dissacranti interviste.

Tra le new entry Gaetano Pecoraro, giornalista che negli ultimi anni ha collezionato numerosi scoop, Marco Maisano, reporter esperto di medio oriente e lingua araba, e Pietro Sparacino, tra i più brillanti stand up comedians in circolazione.



Tra gli inviati del programma: Enrico Lucci, Giulio Golia, Luigi Pelazza, Matteo Viviani, Filippo Roma, Andrea Agresti, Paolo Calabresi, Sabrina Nobile, Nadia Toffa, Giovanna "Nina" Palmieri, Laura Gauthier, Angelo Duro, Mauro Casciari, Stefano Corti, Cizco, Veronica Ruggeri, Cristiano Pasca, Dino Giarrusso, Niccolò De Viitis.