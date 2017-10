"Le Iene show" compie 20 anni e torna con un doppio appuntamento

"Le Iene Show", il programma cult di Davide Parenti , spegne quest’anno 20 candeline e torna con un doppio appuntamento settimanale, in diretta, in prima serata su Italia 1. In questa nuova stagione, tutte le domeniche, a partire dal 1° ottobre, presentano Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani . Ogni martedì, dal 3 ottobre, al timone invece la ormai collaudata coppia di conduttori formata da Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia della Gialappa’s Band.

L’esordio del programma risale al 22 settembre 1997, quando alla conduzione c’erano Simona Ventura, Dario Cassini e Beppe Quintale.



Tra i servizi della puntata di domenica un reportage in Libia di Gaetano Pecoraro che è andato all'interno di uno dei centri di detenzione dove vengono trasferiti i migranti e ha incontrato anche, nella periferia di Tripoli, due ufficiali della Guardia Costiera libica che raccontano di presunti accordi che qualcuno all'interno avrebbe preso con i trafficanti di uomini. Pecoraro prova a raggiungere anche il ministro dell'Interno Marco Minniti che non rilascia dichiarazioni.

Nel giorno del referendum per l'indipendenza della Catalogna, intervista doppia a Luca Zaia, Presidente del Veneto, e a Giuliano Pisapia, ex Sindaco di Milano. Anche le Regioni Lombardia e Veneto, infatti, hanno indetto per il 22 ottobre una consultazione sull'autonomia.



Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis raggiungono Luis Fonsi, il cantante portoricano protagonista dell'estate 2017 con il tormentone "Despacito". I due inviati gli propongono la propria "versione" della hit.



I servizi di cronaca e attualità, le inchieste e le dissacranti interviste sono affidati agli inviati del programma, tra cui: Giulio Golia, Filippo Roma, Nadia Toffa, Sabrina Nobile, Luigi Pelazza, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Andrea Agresti, Dino Giarrusso, Paolo Calabresi, Pablo Trincia, Gaetano Pecoraro, Cristiano Pasca, Nicolò De Devitiis, Veronica Ruggeri, Stefano Corti e Alessandro Onnis, Cizco, Roberta Rei, Mary Sarnataro, Nic Bello, Michele Cordaro, Alessandro De Giuseppe, Sebastian Gazzarrini, Niccolò Torielli, Fabio Agnello e Liza Boschin. Tra le new-entry, Ismaele La Vardera e Antonino Monteleone.