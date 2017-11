Per le showgirl i social sono una vetrina importante, anche se i commenti pesanti sono all'ordine del giorno. La maggior parte degli attacchi si concentra sui difetti fisici e sulla condotta sessuale, ma a volte nel mirino degli hater finiscono anche i figli. E' successo a Raffaella Fico , che è andata con la troupe de "Le Iene" a conoscere di persona Mirko, il ragazzo che sul web ha scritto: "Il figlio della Fico è nato bianco, stima per Supermario".

Attirato nella trappola con la scusa di una finta intervista su Vasco, Mirko dice di avere un pensiero ben preciso sulle persone che insultano i Vip sul Web: "E' gente che ama parlare solo dietro a una tastiera, per me è meglio faccia a faccia". "Le Iene" lo accontentano subito e gli fanno incontrare dal vivo Raffaella.



"Quella che tu definisci putt** è qui!" esordisce lei, che poi gli rilegge qualcuno dei suoi post al veleno. "Ti chiedo davvero scusa. Non ho niente contro di te, anzi sei una bellissima donna" risponde lui, prima di inginocchiarsi e baciarle la mano.