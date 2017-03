"Le Iene": Nadia Toffa e la maternità surrogata

In Italia la surrogazione è vietata, ma sono molte le coppie che, non potendo avere figli naturalmente, intraprendono questo percorso in altri Paesi. Nadia Toffa de Le iene è volata in America a conoscere la storia di tre madri surrogate per capire cosa le spingesse a “prestare il loro utero”: forse per soldi? A quanto pare no. Guarda il video.