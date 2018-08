"Le Iene", l’incontro fra Emma e il suo “fedele” hater

Dal nostro “best of” vi riproponiamo il momento dell’incontro fra Emma Marrone e il suo hater Giancarlo. La cantante fu invitata dalla Iena Sarnataro per parlare del suo rapporto con i social networks, non proprio semplice date le pesanti offese rivolte a lei e alla sua famiglia, ma soprattutto per incontrare uno dei suoi più "fedeli" hater.



Durante il “faccia a faccia” Emma apparve abbastanza alterata. Mentre il suo hater, in evidente disagio, ribattè: “Posso capire la gravità delle parole, però io non ti auguro veramente di morire sotto un camion, è una cosa istintiva dell’odio, anche per scherzare. Volevo approvazione e consenso”, per poi aggiungere: "sono parole rivolte ad un personaggio pubblico".



Su questo punto, però, Emma non ci è stata e sottolineò che lei non è un personaggio pubblico, bensì una donna. Con la speranza che Giancarlo abbia capito la lezione, il ragazzo e la cantante hanno sancito la pace uscendo a bere una birra insieme.