"Le Iene": il segreto del successo di Antonio Conte

Il successo dell'allenatore Antonio Conte è in ascesa dal 2008: oggi, l'ex tecnico della Juventus è in testa alla classifica del calcio inglese con il Chelsea. Corti e Onnis, inviati de "Le Iene", sono volati da lui in Inghilterra per cercare di portare un po' di fortuna ad un altro allenatore, Walter Mazzarri che, invece, è basso in classifica con il Watford. Ma come hanno fatto? E' bastato tagliare una ciocca di capelli a Conte per portare il sereno a Mazzarri.