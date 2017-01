"Le Iene", Cizco prende le misure a Stash e a Valerio Scanu

Con il sistema metrico genitale le Iene sostengono di poter ricavare con buona approssimazione le misure del pene da una serie di altre misurazioni corporee, dalla lunghezza del piede alla circonferenza dei glutei. Mostrare il "numero dei numeri", come lo chiamano loro, ai diretti interessati è il cuore della gag inscenata da Cizco, l'inviato che di volta in volta mette nel mirino il vip di turno.



Questa volta i malcapitati sono stati gli attori Paolo Conticini e Luca Ward e i cantanti Valerio Scanu e Stash, questi ultimi non proprio soddisfatti dalle cifre proposte dalle iena.



Per il frontman dei The Kolors, Cizco ha calcolato 15,03 cm. "Sono le misure del ciuffo?", ha esclamato di primo acchito il cantante, salvo poi apostrofare la iena e stare al gioco: "Siete veramente degli stro...i. Me lo sono misurato e mi dicevano si nu disgraziato, informati sulla smorfia disgrazia quanto fa (17, ndr)".



"Non siete arrivati alla doppia cifra? Neanche il mio cagnolino ce l'ha così piccolo ed è un chihuahua", ha commentato Scanu, per il quale l'inviato ha calcolato 9,51 cm. "Vuoi la verità? Mi devo spogliare? Una volta non sapevo come misurarlo, non avevo il metro e ho usato il cellulare... poco più di 22 centimetri. Qualche fotina in costume c'è, si vede che non è una roba striminzita", ha detto il cantante.