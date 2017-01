16 ottobre 2014 "La Ricetta della Felicità" delle donne che nella vita ce l'hanno fatta Al via su La5 per sei giovedì in seconda serata monografie speciali, tra le prossime ospiti c'è Claudia Mori che si racconta senza filtri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:33 - Arriva su La5 da stasera in seconda serata, per sei puntate ogni giovedì, "La Ricetta della Felicità". Una serie di monografie al femminile per scoprire storie di donne che, in un percorso di vita particolare, ce l'hanno fatta. Donne che, malgrado tutto, sono riuscite a conquistare la felicità. Tra le ospiti dei prossimi appuntamenti c'è Claudia Mori che parla di sé "regalando" scorci del suo impegno nel lavoro.

Ad inaugurare questo ciclo di 6 ritratti in rosa sarà la giovane regista rom Laura Halilovic che, superando i pregiudizi degli italiani e quelli della sua gente, è riuscita a raggiungere il suo obiettivo: realizzare il suo primo lungometraggio Io rom romantica e presentarlo in anteprima all’edizione 2014 del Giffoni Film Festival.



Nata 24 anni fa in un campo nomadi di Torino, Laura si soffermerà sui passaggi fondamentali della sua vita: dalla folgorante scoperta - a soli 8 anni - della sua passione per il cinema, grazie al film Manhattan di Woody Allen, alla difficoltà di inseguire il suo sogno. Nel corso della puntata interverranno anche i genitori di Laura, inizialmente in disaccordo con la carriera della figlia.



Nella puntate successive conosceremo i percorsi di vita di altre cinque donne, sempre intervistate dalla voce fuori campo di Nicoletta De Ponti, conduttrice radiofonica di Rtl 102.5.