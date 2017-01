"La grande truffa del finto resort"

Un imprenditore italiano ha ideato una truffa colossale molto ben architettata per convincere diversi investitori a finanziare un progetto per la costruzione di «Puerto Azul», un lussuoso resort di 8 stelle. Come arma di convincimento dimostrava con foto l'amicizia e quindi la fiducia di star dello spettacolo di primissimo piano come John Travolta e Andrea Bocelli che naturalmente non ne sapevano nulla.