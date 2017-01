"La grande magia", Teo Mammucari parte a caccia di illusionisti

Da domenica 14 dicembre su Italia 1 al via "La grande magia - The Illusionist", il primo talent show italiano dedicato alla magia condotto da Teo Mammucari. Quattro serate in cui 36 maghi provenienti da tutto il mondo, di età compresa tra i 13 e i 28 anni, si sfidano nell'incantata cornice di MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone (Roma).