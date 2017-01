"L'Onore e il rispetto", le prime immagini della nuova stagione

7 agosto 2015 "LʼOnore e il rispetto", le prime immagini della nuova stagione Tante new entry e pericolosi ritorni nella quarta parte della fiction

Nel finale della terza stagione di "L'Onore e il rispetto" avevamo lasciato il protagonista Tonio Fortebracci (Gabriel Garko) con una pistola puntata addosso. "Come riuscirà a liberarsi dalla trappola?" si chiedono i registi Luigi Parisi e Alessio Inturri, insieme a tutti i telespettatori. Nella prossima stagione, in onda a settembre, torneranno in azione i volti noti della fiction, a cui si aggiungeranno tante new entry.

"Tonio più che un mafioso in questa serie è un padre che fa di tutto per salvare sua figlia" spiega Garko "Naturalmente anche questa volta mi innamoro. Il mio primo amore sarà Daria (Daria Baykalova), una giovane avvocatessa che per colpa mia si mette nei guai. E tornerà anche Carmela (Laura Torrisi), ma più che amore ci sarà tanto odio tra di noi".



A mettergli i bastoni tra le ruote Ettore De Nicola (Valerio Morigi) "il più cattivo dei figli della Tripolina. In questa stagione sarà ancora più crudele perché è affamato di vendetta e di potere". Dalla parte della legge tornerà invece il suo storico nemico, il Commissario Renè Rolla (Franceso Testi) che "si ritrova solo nella lotta contro la mafia".





Ma la fiction accoglierà anche molti volti nuovi come il misterioso Michael (Stefano Dionisi) "che proteggerà Tonio moltissime volte, diventando il suo angelo custode" e il boss italo-americano Lino Li Causi (Burt Young) "un personaggio con una personalità complessa, in cui la gentilezza si alterna all'aggressività".



Nelle trame si inseriscono poi due nuovi clan: i Giordano e i Salice. Il capostipite dei Giodano è Dante (Massimo Venturiello) "un uomo molto ambizioso che farebbe di tutto per diventare Padrino". I Salice, di cui fa parte anche Fania (Barbara De Rossi), sono di estrazione più umile e cercheranno di allearsi con i Giordano per far fuori Tonio.