Il dottor Pietro ha visto nascere tutti i ragazzi sull'isola, e di conseguenza è punto di riferimento per la località. Seppur molto amato, la sua vita non è stata per niente facile: ha avuto diversi problemi, tra cui la perdita della moglie, e ora è solo. Ha anche una figlia, Elena, diventata poliziotta, che è andata via di casa a soli quindici anni: il padre, infatti, non è stato in grado di far desistere la ragazza dal fuggire, poiché non ha saputo capirla e "prenderla per mano", accompagnandola in quel periodo per tutti burrascoso come l'adolescenza.



Paradossalmente, Pietro riesce a comprendere e assistere con amore paterno i ragazzi dell'isola, al contrario di quanto avvenuto con la figlia. Sarà proprio la ricomparsa di Elena a "obbligare" il pediatra a riaffrontare in profondità parte del suo doloroso passato, che fino a quel momento ha preferito mettere da parte, per evitare di ricordare.



Morandi: "Ho scelto 'L'isola di Pietro' perché volevo cambiare, fare cose nuove" - L'attore principale de "L'isola di Pietro" si racconta a cuore aperto: "A me piace sempre fare cose diverse, era un po' di tempo che non facevo una fiction: l'ultima è stata diciotto anni fa. Volevo vedere se questo lavoro di attore potevo ancora farlo, o potevo finalmente farlo, visto che ora ho una faccia un po' più segnata, un po' più matura".



Il cast al completo è d'accordo su un aspetto: Gianni "è come Pietro, hanno tante cose in comune. Amano entrambi la famiglia, amano le persone che gli stanno attorno". In particolare, l'attrice Cecilia Dazzi - la preside Ines nella fiction - spiega che il pediatra "è una persona pratica ma molto ispirata, che dà del bene a tutti. Chi poteva farlo se non Gianni Morandi?". E proprio Dazzi fornisce sibillina un dettaglio molto importante della fiction: a Pietro sta molto a cuore Ines, con la quale ha un rapporto particolare, una "delicata e importante amicizia".