"L'Isola di Pietro", al via le riprese della seconda stagione con le new entry Cuccarini e Canalis

La prima stagione de " L'Isola di Pietro " ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, con una media di 4.314.000 spettatori. Ora la fiction che vede Gianni Morandi nel ruolo di protagonista torna con il secondo capitolo. Sono infatti già iniziate a Roma le riprese de " L'Isola di Pietro 2 ", in onda il prossimo autunno su Canale 5 . Tra le novità del cast, due nomi molto amati dal pubblico televisivo italiano: Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis .

Oltre a loro sono stati confermati tutti i personaggi della prima serie interpretati dagli attori Chiara Baschetti, Alma Noce, Michele Rosiello, Daniele Rampello e Federico Russo. Gianni Morandi vestirà ancora i panni di Pietro Sereni, un pediatra che, grazie alla sua grande empatia e capacità di comprensione, è diventato un popolare punto di riferimento di una comunità piccola e apparentemente tranquilla e dell’ospedale in cui lavora.



La trama si incentra ancora una volta sulla vita quotidiana dei protagonisti, i loro drammi umani, gli affetti, i contrasti e le relazioni amorose tra gli stessi, raccontati in una storia che alterna intimi momenti familiari al pathos di un’indagine in cui vicende attuali e misteri del passato si intrecciano tra loro.



Dopo l’inizio delle riprese a Roma, il set della fiction si sposterà a Carloforte, nel Sud-Sardegna, luogo d’ambientazione della serie.