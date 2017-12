"L’Isola dei Famosi - #SarannoIsolani", 10 non famosi si sfidano: uno naufragherà in Honduras

C'è la data ufficiale. " L'Isola dei famosi " partirà il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Al timone la padrona di casa Alessia Marcuzzi avrà al suo fianco un nuovo inviato: Stefano De Martino . Ma i motori si accendono prima. L'8 gennaio, in esclusiva su Mediaset on Demand e sul sito ufficiale www.isola.mediaset.it , parte "L’Isola dei Famosi - #SarannoIsolani", 8 puntate con protagonisti 10 concorrenti non famosi. Tra questi, il pubblico ne sceglierà 3.

Nel corso della prima diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi decreterà il vincitore che, scelto tramite televoto, approderà a Cayo Cochinos, entrando ufficialmente a far parte del cast dell’#Isola. Tra i dieci aspiranti isolani: un avvocato, un personal trainer e una life coach, alcuni hanno trasformato la passione per i social in un lavoro, diventando veri e propri fenomeni virali, esperti del web, neofiti digitali.

I concorrenti di #SarannoIsolani vivranno ripresi dalle telecamere e si sfideranno per la sopravvivenza in un impervio campo di addestramento sito in una località segreta della Maremma toscana, scenario molto diverso dalle esotiche spiagge caraibiche dell’Honduras. Tra animali selvaggi, faticose prove fisiche, sfide, nomination, fame, freddo pungente e agguerriti compagni pronti a tutto, i concorrenti di #SarannoIsolani saranno messi davvero a dura prova.