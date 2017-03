Protagonista de " L'Intervista ", Valeria Marini si è commossa rivedendo le immagini di papà Mario . Una ferita ancora aperta per la showgirl, che quasi tre anni dalla perdita non riesce a trattenere le lacrime: "Mi manca molto, anche se lo sento vicino. E' il mio angelo e lo sogno spesso, è sempre sorridente come lo era in vita. Se fosse qui adesso gli direi che sono felice di avere un papà come lui".

"All'inizio voleva che continuassi a studiare, ma quando ho raggiunto il successo era contento. Come mia madre era preoccupato perché il mondo dello spettacolo è un ambiente difficile" ha raccontato Valeria "Dopo l'ha accettato ed era anche orgoglioso, non mi guardava tanto in televisione perché si emozionava troppo".



Tanti bei ricordi ma anche qualche rimpianto: "Se fosse qui adesso gli direi che sono felice di avere un papà come lui e gli chiederei di stare un po' più insieme. Corriamo tutto il giorno dietro gli impegni e a volte ci dimentichiamo l'importanza della famiglia".



Buoni ascolti per "L'Intervista", il talk one to one della seconda serata di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, che ha ottenuto uno share del 7.6% pari a 800 mila telespettatori.