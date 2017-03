“Quando ci siamo conosciuti lei era fidanzata. Mi ha colpito subito e ho tentato di conquistarla – ha raccontato Totti -. Ilary che mi ha fatto sudare parecchio prima di rimorchiarla. Per me è stato un colpo di fulmine, per lei no. Ma quando mi metto in testa una cosa, la ottengo. Lei è la persona più importante per me, mi da stabilità". Il calciatore ha anche raccontato un episodio divertente del suo corteggiamento. “Andai a prenderla con il Ferrari perché non avevo un’altra macchina. Quella sera ci siamo baciati per la prima volta”.



Grande emozione quando ha parlato dei figli: "Christian ha dieci anni e ora gioca con i pulcini della Roma. Chanel è già donna e vuole fare la veterinaria. Isabel invece ha chiuso il cerchio è un amore in tutto”. Il quarto figlio? Totti ha svelato di volere un altro bambino: “Un maschio. Ce l’ha chiesto Christian e anche io lo voglio”.



A proposito di calcio e della Roma ha rivelato: “Sto riflettendo tantissimo in quello che farò, ma so che il calcio è la mia vita. Giocare mi diverte, anche se ovviamente mi dispiace non scendere tanto in campo, come cinque o dieci anni fa. Ma rispetto tutte le scelte, anche quelle di Spalletti. Magari se vado in Cina me lo porto...”. E il futuro? “Ma non lo dico cosa farò, magari cambio idea. O continuerò a giocare, o farò il dirigente ma non dietro una scrivania, oppure lascio tutto e mi metto a cercare talenti”.