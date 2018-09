"L'Intervista", Fedez: "Sono diventato ciò che ho sempre odiato"

17 settembre 2018 10:09 "LʼIntervista", Fedez: "Sono diventato ciò che ho sempre odiato" Il rapper in esclusiva nella "scatola" dei ricordi di Maurizio Costanzo, in onda il 17 settembre in seconda serata su Canale 5

In esclusiva il 17 settembre, in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo incontra il rapper Federico Lucia in arte Fedez per un appuntamento speciale de "L'Intervista". L'artista si racconta in tv per la prima volta dopo il matrimonio da sogno con Chiara Ferragni, facendo un bilancio della sua vita privata e professionale: "Sono diventato ciò che ho sempre odiato... il mio imborghesimento artistico e personale mi ha fatto diventare un po' una contraddizione vivente".

Nel talk one to one, ideato e condotto dal giornalista, mentre sui led scorrono i filmati che raccontano le vicende più significative della sua vita, un inedito Fedez svela i suoi sentimenti, i suoi affetti e la sua ascesa in campo artistico.



"CHIARA E' LA MIA MEDICINA" - Parlando della moglie svela: "Ci fu da subito un'affinità che era fuori dal comune [...] penso che sia una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva. Per me è stata una sorta di medicina perché io sono l'opposto,sono una persona molto cinica e poco spensierata... Quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare. Lei cerca di vedere il bene e il bello in tutto, di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima di lei". I due a marzo sono diventati genitori di Leone, a cui ha dedicato una canzone e di fronte alle immagini del figlio, Fedez non riesce a trattenere l'emozione.

"LʼIntervista", Fedez a cuore aperto da Maurizio Costanzo Ufficio Stampa Fascino