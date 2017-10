"L'intervista", Federica Pellegrini a cuore aperto

Giovedì 19 ottobre terzo appuntamento con il talk di Maurizio Costanzo "L'intervista". Ospite della puntata un' inedita Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice di tutti i tempi, che si racconterà al giornalista in una chiacchierata a tutto tondo. Un racconto intimo, che pizzicherà le corde più profonde di Federica: "Spero di non piangere come una cascata rivedendo le gare, la mia famiglia e vicende passate non belle che riguardano persone a cui voglio bene "