"L'Esorcista" diventa una serie tv: la Fox prepara l'episodio pilota

"L'esorcista" potrebbe diventare una serie tv. Secondo la rivista "The Hollywood Reporter", la Fox ha ordinato un episodio pilota del progetto, di cui si è parlato per la prima volta nel 2013. Come il film, anche la serie per il piccolo schermo sarà basata sul romanzo di William Peter Blatty e sarà scritta dallo sceneggiatore de "I Fantastici Quattro", Jeremy Slater, chiamato anche a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo.