"L'amante di Lady Chatterley", scandalo per le scene di sesso troppo forti

Niente sesso, siamo inglesi. E così l'adattamento televisivo de " L'amante di Lady Chatterley " targato Bbc è finito nella bufera per le scene di sesso troppo esplicite. Almeno a detta di parte della stampa che ha potuto vedere in anteprima il film tv. Tanto più che i ciak a luci rosse sono sembrate ad alcuni un espediente per rubare telespettatori al diretto concorrente, che nel Regno Unito è ormai un'istituzione: " Downton Abbey ".

Lo show andrà in onda a partire da settembre e dopo l'anteprima per la stampa i critici si sono divisi tra chi sostiene che "la passione non è centrale e quasi tutto il linguaggio sessuale presente nel libro è assente" ("Sunday Times"), chi dichiara che è "spinto al limite del porno" ("The Sun"), e chi pensa che "lasci molto poco all'immaginazione" ("Mirror").



Il regista Jed Mercurio ha voluto difendere il film e al "Daily Mail" ha chiarito che "D.H. Lawrence nel romanzo usa un certo tipo di linguaggio perché era un pioniere, voleva portare alla luce certe espressioni artistiche. Ormai quella battaglia è stata vinta, le volgarità o le scene di sesso non mi interessano perché non hanno un contenuto emotivo". Sarà davvero uno show da bollino rosso? Toccherà agli inglesi decidere e, dopo questa polemica, in molti faranno zapping sulla Bbc per dare un'occhiata e verificare in prima persona.