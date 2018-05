14 maggio 2018 09:33 "Kiss me Licia" festeggia i suoi 35 anni, il ricordo di quel periodo in un racconto "dissidente" Nel 1983 la tv giapponese trasmetteva i primi episodi del cartone che sarebbe arrivato in Italia due anni dopo. Riviviamo quegli anni con la scrittrice Irene Chias

Sono trascorsi 35 anni da quel marzo del 1983, quando la tv giapponese trasmetteva "Amami cavaliere", una serie a cartoni animati tratta dall'omonimo manga uscito qualche mese prima. Due anni dopo "Amami cavaliere" arriva in Italia dove diventa "Kiss me Licia", e il successo è travolgente, maggiore di quello avuto in Giappone. Noi ricordiamo quegli anni con "Io e Arturo", un racconto "dissidente" scritto per i lettori di Tgcom24 da Irene Chias.

"Kiss Me Licia", i 35 anni di uno dei cartoni più amati Da video 1 di 14 Da video 2 di 14 Da video 3 di 14 Da video 4 di 14 Da video 5 di 14 Da video 6 di 14 Da video 7 di 14 Da video 8 di 14 Da video 9 di 14 Da video 10 di 14 Da video 11 di 14 Da video 12 di 14 Da video 13 di 14 Da video 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il 1° marzo del 1983 debuttava l'anime "Kiss Me Licia" (in originale era "Amami cavaliere"), uno dei cartoni animati giapponesi più amati dal pubblico italiano, molto più di quanto non avvenuto in patria. Nel nostro Paese sarebbe arrivato nel settembre del 1985, scatenando una tale passione nei fan che dal 1986 sono state realizzate 4 serie di telefilm ispirati al cartone, con protagonista Cristina D'Avena. leggi tutto Io e Arturo

All’inizio furono Elisabetta Viviani e gli Oliver Onions, almeno per me e Arturo. Noi tifavamo per gli Oliver Onions e gli Oliver Onions vinsero. Sandokan era più forte di Heidi. Non parliamo del personaggio, ma della sigla. Fra i protagonisti, la nostra preferenza pendeva leggermente dal lato di Heidi e le caprette. Ma di sicuro fra gli amici del cuore Yanez batteva Peter, anche se Nebbia e il nonno vincevano su Marianna. Adesso però stiamo parlando di canzoni.



In principio quindi furono Elisabetta Viviani e gli Oliver Onions, io e Arturo tifavamo per gli Oliver Onions e gli Oliver Onions vinsero. Poi toccò a Cristina D’Avena e ai Cavalieri del Re. Io e Arturo tifavamo per i Cavalieri del Re, ma questa volta vinse Cristina D’Avena. Stravinse.

Puffi, folletti e tutta una serie di maghette molto più glamour di Stilly e lo specchio magico erano dalla sua parte. Era dalla sua parte anche il cartone animato che segnò la fine della nostra infanzia. Ci rassegnammo presto al suo imperversare, ritrovandoci talvolta a canticchiare “paripampù” invece di “lady dal fiocco blu”. Orzowei era già un ricordo sbiadito. Per fortuna, quando Cristina D’Avena rifece la sigla di Candy Candy, io e Arturo eravamo già troppo grandi per prendercela: la nostra infanzia, come dicevo, era già finita. E ad accompagnare la sua lenta estinzione era stato Kiss me Licia.



C’era voluto un anno perché diventassimo grandi. Era successo alle scuole medie, era successo fra Kiss me Licia e Love me Licia. Era bastato qualche mese perché la sigla finale dei cartoni animati cessasse di portare con sé tutta l’angoscia del ritorno a una realtà fatta di bui pomeriggi invernali e una montagna di compiti ancora tutti da fare. Le angosce adesso erano altre, e di Mirko, Satomi e Marrabbio ce ne fregavamo ampiamente. Eppure di Kiss me Licia e Love me Licia bisogna parlare, perché segnarono un passaggio importante e una fondamentale presa di coscienza nella nostra vita. Licia era il nome italiano dato a Yaeko Mitamura detta Yakko, il personaggio principale di un manga ambientato a Osaka e del successivo anime ambientato a Tokyo.

In principio quindi furono Elisabetta Viviani e gli Oliver Onions, io e Arturo tifavamo per gli Oliver Onions e gli Oliver Onions vinsero. Poi toccò a Cristina D’Avena e ai Cavalieri del Re. Io e Arturo tifavamo per i Cavalieri del Re, ma questa volta vinse Cristina D’Avena. Stravinse. Tutti i nomi originali del cartone animato furono tradotti in italiano in maniera più o meno plausibile. Tutti tranne uno. Il bambino sovrappeso Haskizo diventò Andrea; il suo gatto Juriaano diventò Giuliano; Go, cantante dei Bee Hive innamorato di Licia, venne ribattezzato Mirko; l’esasperante, collerico e goffo padre di Licia, Shigemaro Mitamura, si chiamò Anacleto Marrabbio. Il tastierista della band di Mirko però si chiamava Satomi, che in giapponese è un nome da femmina o un cognome. E Satomi restò. Il prologo della storia, pedissequamente illustrato dalla sigla, è che “un giorno di pioggia/Andrea e Giuliano/incontrano Licia per caso,/poi Mirko finita la pioggia/incontra e si scontra con Licia e così/il dolce sorriso di Licia/nel loro pensiero ora c’è”. Il cuore di Licia era diviso fra Mirko, che aveva ricci capelli biondi con uno sproporzionato ciuffo rosso, e Satomi, che aveva una lunga chioma viola-blu e somigliava vagamente a Brian May (il chitarrista dei Queen, per chi non lo sapesse).



Il successo di questo cartone animato fu tale che l’anno dopo la Fininvest girò una serie televisiva sequel, con nientemeno che Cristina D’Avena in persona nel ruolo di Licia. Un atto dovuto. Il successo dell’anime in Italia probabilmente fu garantito anche alla sigla cantata da Cristina e alla sua interpretazione: mielosa quando serviva; ironica quando richiesto ma mai sarcastica; infantile ma mai vacua, piuttosto piena di intenzione. A quel punto però, io e Arturo e i nostri compagni di scuola andavamo già per i tredici anni.



Davvero di Licia e dei Bee Hive non ce ne fregava niente. Mentre passeggiavamo al corso e conoscevamo i ragazzi più grandi, ci arrivava solo un’eco lontana dai televisori accesi dei nostri fratelli più piccoli. Di lì a qualche mese io e Arturo ci saremmo iscritti a scuole diverse, in seguito lui sarebbe entrato in politica con la Democrazia Cristiana, sulle orme di suo padre, e io mi sarei spellata i polpastrelli nel tentativo vano di diventare una brava violinista. Se la nostra infanzia finì con Kiss me Licia, la nostra amicizia finì con Love me Licia.



Anni dopo, Domenico, un nostro compagno di scuola, andò a studiare alla Bocconi di Milano e in seguito venne assunto a Mediaset. Io ormai vivevo da anni a Londra dove, abbandonata ogni velleità artistica, insegnavo italiano per due lire. In particolare avevo un giro di clienti giapponesi squattrinati ma amanti dell’Opera che volevano capire “Là ci darem la mano” e saper cantare “Figaro qua, Figaro là”. Quindi la musica continuava a perseguitarmi mentre io mangiavo male e deperivo.