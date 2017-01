"Kiranmala", rissa in Bangladesh per la serie tv: 100 feriti

La serie tv bengalese "Kiranmala" racconta le gesta di una principessa guerriera impegnata a salvare l'umanità dal male. Ma in un villaggio del Bangladesh non è riuscita a mettere pace tra due uomini. Che mercoledì hanno cominciato a litigare sulla trama. Ne è degenerata una vera e propria rissa. Il bilancio, come racconta la polizia, è stato di 100 feriti.