"Karaoke" riparte da Martina Franca con oltre tremila persone in piazza

"Karaoke" è tornato! A partire da Martina Franca, la nuova edizione dello show itinerante è cresciuta esponenzialmente, tanto da far registrare numeri impressionanti: sia in piazza XX Settembre nella suddetta città tarantina che sulla Scalinata di Piazza della Libertà a Ostuni, questa settimana oltre 3.000 persone hanno partecipato alle serate (dal lunedì al venerdì alle 19.55 su Italia 1) condotte da Angelo Pintus e dirette da Roberto Cenci.

Considerata l'eccezionale affluenza in piazza, Pintus non si è risparmiato, ha firmato autografi e si è reso disponibile al pubblico fino a notte inoltrata. Ecco la programmazione delle serate pugliesi: Martina Franca, da lunedì 27 aprile a venerdì 1° maggio; Ostuni, da lunedì 4 maggio a lunedì 11 maggio. Dopo la seconda fase di registrazioni nella Città Bianca, "Karaoke" proseguirà il suo viaggio in Emilia Romagna: 1-2 maggio, Milano Marittima (RA); 9-10 maggio, Riccione (RN).



Per partecipare: sul sito www.karaoke.mediaset.it, accedere all'area riservata agli aspiranti concorrenti per inviare il proprio video di presentazione (max 1 min e mezzo); oppure presentarsi nella città della tappa interessata il giorno precedente la registrazione della puntata per prendere parte a un vero e proprio casting.