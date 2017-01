6 aprile 2015 "Karaoke", Angelo Pintus fa cantare Vietri sul Mare Lunedì 6 aprile alle 19.55 su Italia 1 lo show raggiunge la Costiera Amalfitana dopo la prima tappa a Treviso Tweet google 0 Invia ad un amico

16:23 - Dopo Treviso, "Karaoke" fa tappa a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Da lunedì 6 aprile, alle 19.55, lo show di Italia 1 condotto da Angelo Pintus raggiunge infatti la Costiera Amalfitana per far cantare una nuova piazza. A Pintus è affidato il compito del mattatore: dare il "là" alle canzoni, supportare i protagonisti impegnati a intonare la propria canzone senza perdere il sinc e intrattenere il pubblico del grande concerto "spontaneo".

Programma fenomeno degli anni ‘90, antesignano di tutti i talent show ma, per sua natura, anti-talent: "Karaoke", infatti, invita chiunque ad esibirsi tra i propri concittadini, stonati o promesse della musica che siano, dotati però di coraggio e voglia di divertirsi. Solo l’applausometro della piazza in fermento decreterà il vincitore "morale" di ogni puntata. Da Nord a Sud, la "carovana" Karaoke fa tappa in Campania, Puglia ed Emilia Romagna per la registrazione di 40 puntate.



Intanto i casting e le registrazioni dello show itinerante proseguono: 21-22 aprile Martina Franca (TA); 25-26 aprile Ostuni (BR); 1-2 maggio Milano Marittima (RN); 9-10 maggio Morciano di Romagna (RN). Per partecipare: sul sito www.karaoke.mediaset.it, accedere all'area riservata agli aspiranti concorrenti per inviare il proprio video di presentazione (max 1 minuto e mezzo); oppure presentarsi nella città della tappa interessata il giorno precedente la registrazione della puntata per prendere parte a un vero e proprio casting.