3 giugno 2015 "Jurassic Day": con Premium Cinema nel backstage di "Jurassic World" Mercoledì 3 giugno alle 21.15 nello Speciale Anteprima tutti i segreti svelati dal cast e da Steven Spielberg

Appuntamento su Premium Cinema con lo Speciale Anteprima di Jurassic World: quarto capitolo della fortunata saga dedicata ai dinosauri ideata dal premio Oscar Steven Spielberg, che torna questa volta in veste di produttore esecutivo. Il film vede la partecipazione di Chris Pratt (Guardiani della Galassia), Bryce Dallas Howard (talentuosa figlia del regista Ron Howard) e Vincent D'Onofrio.

Colin Trevorrow dirige l'epica avventura d'azione basata sui personaggi creati da Michael Crichton, autore dell'omonimo romanzo uscito nel 1990 e diventato subito un bestseller. La sceneggiatura è firmata da Rick Jaffa e Amanda Silver, insieme a Derek Connolly e Colin Trevorrow.

Per celebrare la nuova apertura del parco più famoso del mondo, Premium Cinema offre ai suoi spettatori la possibilità di vivere il Jurassic Day, durante il quale, oltre a una maratona di film per rendere omaggio al genio di Steven Spielberg, sarà possibile scoprire attraverso i contenuti esclusivi realizzati direttamente sul set in Louisiana i segreti della produzione di Jurassic World nei suoi aspetti più avvincenti: i dettagli sulla ricostruzione delle locations, i materiali di scena e gli inconfondibili veicoli costruiti appositamente per ricreare le suggestioni della visita al parco.

Alle 21.15, seguendo lo Speciale Anteprima Jurassic World, a cura di Simona Ralli, sarà inoltre possibile ascoltare le dichiarazioni esclusive del regista Colin Trevorrow, dei produttori Steven Spielberg e Frank Marshall e di tutto il cast, nel momento in cui hanno pensato, realizzato e interpretato questa nuova ed avvincente avventura cinematografica.

Per tutti gli appassionati delle creature fantastiche del mondo Universal, il 3 giugno su Premium Cinema non perdetevi la maratona dedicata ai film più amati di Steven Spielberg. A partire dalle 14.30 E.T. – L'Extraterrestre; Lo squalo e Il mondo perduto – Jurassic Park. Alle 21.15 lo Speciale Anteprima Jurassic World e a seguire il primo, intramontabile Jurassic Park.