"Isola dei Famosi", Stefano Bettarini è l'inviato

Dopo l'ufficializzazione dell'opinionista Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi arriva un'altra sorpresa. L'inviato sarà Stefano Bettarini come annunciano i canali ufficiali del reality. "I suoi preziosi consigli eviteranno ai naufraghi pericolosi calci d'angolo...", si legge sul profilo Instagram del programma che parte il 30 gennaio in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi alla conduzione.