"Isola dei Famosi": Samantha contro tutti

Samantha De Grenet, la regina de L'Isola dei Famosi, dopo l'eliminazione è rientrata in Italia. Ad spettarla in studio, oltre al marito, anche il figlio Brando. Ma dopo i primi attimi di emozione, l'ex naufraga è costretta a scontrarsi nuovamente con tutti gli altri concorrenti del programma. In suo aiuto, però, è intervenuto Raz Degan che dall’Isola ha commentato: “Io penso che per il pubblico a casa Giulio e Samantha valgono uno però io dico una cosa, Samantha si è sempre esposta, lui no, per questo il suo gioco è durato di più”.