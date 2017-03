"Isola dei famosi": Raz ritrova i favori, momento no per Moreno

La quinta puntata de " L’Isola Dei Famosi " ha riservato tante sorprese. Moreno , messo sotto accusa, è guardato con sospetto dai compagni e allontanato da Melena. Per il rapper: "E' stata una serata molto difficile, sono frastornato, cercherò di essere forte". Dall'altra parte invece Raz , nominato leader, è più forte, ancora più dopo il siparietto con la ex Paola Barale. E Nancy ha dolci parole: "Sarà pure scontroso ma mi ha salvato, l'ho pure ringraziato".

Intanto Simone Susinna non si scompone più di tanto per essere finito al televoto: "Accetto la loro nomination è solo un gioco. Vince una sola persona. Questa volta è capitato a me". La nuova arrivata Imma Battaglia è ben disposta verso Raz Degan: "A me Raz incuriosisce molto". Mentre parlando degli altri concorrenti ammette: "In questa situazione una che arriva con una energia forte come la mia, aiuta tutti". L'amica Eva Grimaldi è felicissima del suo arrivo e confidandosi con lei le dice: "Mi hai dato una carica".