"Isola dei Famosi": Moreno alla madre, "Mi dispiace se non mi sono fatto i cavoli miei"

Per Moreno l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata ricca di emozioni, dai litigi alla commozione quando riesce a parlare con la mamma, in diretta dallo studio. "Mi dispiace che non hai potuto parlarmi in giorni con il sorriso", dice il rapper, "Spero di non averti fatto preoccupare in queste settimane".