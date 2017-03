"Isola dei Famosi", malore per Samantha De Grenet: ha una colica renale

Nel cuore della notte Samantha De Grenet ha chiesto aiuto ai suoi compagni:"Sto troppo male, non avete idea del dolore". I naufraghi, preoccupati, hanno immediatamente allertato il medico de L'Isola dei Famosi che ha ritenuto necessario trasportarla in infermeria, per degli esami più approfonditi. Dopo l'ecografia, il responso: "Ha una colica renale".