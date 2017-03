"Isola dei Famosi", Malena in lacrime: "Ho paura di tornare a combattere con i pregiudizi della gente"

Complice un brutto sogno, Malena si sfoga con Nancy Coppola in merito ai pregiudizi che la gente ha nei confronti del suo lavoro di porno attrice. A propostito di sua madre dice: "Lei soffre per le mie scelte, ma non ho ucciso nessuno". La cantante napoletana la stringe in un lungo abbraccio e la rassicura: "Fidati solo delle persone che ti accettano per come sei".