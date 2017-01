"Isola dei Famosi", la vigilia della finale

Siamo arrivati all'ultimo giorno in Honduras, prima della finale di lunedì de "L'Isola dei Famosi". I naufraghi ancora non sanno che a breve si concluderà il reality. Dopo la prova ricompensa e il litigio a muso duro tra Jonas e Paola c'è chi sostiene che saranno i due acerrimi rivali a contendersi la vittori afinale di questa edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Poche ore ancora e sapremo come finirà.