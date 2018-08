"Isola dei Famosi", la replica di Alessia ad Eva

Dal nostro “best of” vi riproponiamo il momento dell’accesa discussione fra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger all’ “Isola dei Famosi". In occasione dell’intervista a Paola Di Benedetto, ultima eliminata della puntata, si ritornò sull’argomento Canna-Gate, che obbligò Francesco Monte a dover abbandonare l’isola in seguito all’accusa, da parte di Eva, di aver fatto uso di marijuana.



L’ex diva a luci rosse sottolineò che la vicenda aveva assunto proporzioni bibliche anche per il fatto di essere sempre tirata fuori in studio, ma a quel punto la conduttrice non resse più la situazione e replicò, con tono perentorio: “Tu che sei andata a parlare di questo argomento in tutte le trasmissioni, dici che sono io a parlarne troppo? È follia!”, poi continuò: “Ora devo parlare! Eva non fare la buona samaritana adesso. Non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te. Non lo permetterò più!”.



Il 14 aprile, prima della finale del programma, Alessia Marcuzzi fu ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e ritornando sullo scontro avvenuto in studio con la Henger confessò di essersi pentita per i toni usati all’inizio, ma poi capì di essersi liberata: “Mi sento molto più forte. Ho visto tante cose che mi hanno dato fastidio. Ci sono stati sguardi, cose che non ho capito, a volte mi sono sentita anche un po’ presa in giro e questo mi ha fortificato moltissimo”.