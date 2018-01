"Isola dei Famosi", i naufraghi alle prese con una scatola del mistero

Oltre alla lotta per la sopravvivenza sull'isola infatti ci sarà anche quella contro le paure più nascoste di ogni naufrago. La nuova "Isola dei Famosi" insomma non sarà solo una sfida per la ricerca del cibo, ma anche quella contro insidie nascoste 'confezionate' per i partecipanti appunto in una scatola del mistero. "Tra i naufraghi c'è anche chi ha a che fare con il mistero e fenomeni paranormali", ha detto la Marcuzzi: "come Giucas Casella e Craig Warwick".



Inviato speciale Stefano De Martino, ballerino e conduttore.

I naufraghi dell'edizione 2018 sono Francesca Cipriani, Alessia Mancini, Jonathan Kashanian, Chiara Nasti, Giucas Casella, Amaurys Perez, Paola Di Benedetto, Filippo Nardi, Bianca Atzei, Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Eva Henger, Francesco Monte, Cecilia Capriotti, Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, e Craig Warwick.



A questi si aggiungerà uno dei tre sfidanti arrivati alla finale di "Sarannoisolani" (il nuovo format via web) Deianira, Franco e Valerio che si contendono un posto sulle spiagge di Cayos Cochinos. Lunedì 22 gennaio, nel corso della prima puntata de "L'Isola dei Famosi", Alessia Marcuzzi aprirà un televoto attraverso il quale sarà deciso l'ultimo naufrago. A commentare le avventure dei concorrenti Mara Venier e Daniele Bossari (vincitore del Grande Fratello Vip 2).